Прямой эфир

Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко разошлись меньше чем за сутки

19 апреля 2019 11:36
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Новости Украины.Обеспечивать безопасность во время дебатов Зеленского и Порошенко в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко разошлись меньше чем за сутки-1

На стадионе «Олимпийский» вовсю ведётся подготовка к встрече кандидатов. Посмотреть на словесную дуэль вживую придут более 60 тысяч граждан.

Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко разошлись меньше чем за сутки-4

Бесплатные билеты на дебаты разошлись меньше чем за сутки. Помимо встречи на стадионе, закон определяет проведение дебатов на общественном телевидении. Поэтому штабы кандидатов обратились с просьбой к телевизионщикам и договорились о трансляции. Отвечать за прямой эфир с «Олимпийского» будет Национальное общественное телевидение Украины.

# Выборы в Украине # Фотофакт

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