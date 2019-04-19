Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко разошлись меньше чем за сутки

Новости Украины.Обеспечивать безопасность во время дебатов Зеленского и Порошенко в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На стадионе «Олимпийский» вовсю ведётся подготовка к встрече кандидатов. Посмотреть на словесную дуэль вживую придут более 60 тысяч граждан.