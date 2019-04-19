Бесплатные билеты на дебаты Зеленского и Порошенко разошлись меньше чем за сутки

Новости Украины.Обеспечивать безопасность во время дебатов Зеленского и Порошенко в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины.Обеспечивать безопасность во время дебатов Зеленского и Порошенко в Киеве будут около 10 тысяч правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На стадионе «Олимпийский» вовсю ведётся подготовка к встрече кандидатов. Посмотреть на словесную дуэль вживую придут более 60 тысяч граждан.
Бесплатные билеты на дебаты разошлись меньше чем за сутки. Помимо встречи на стадионе, закон определяет проведение дебатов на общественном телевидении. Поэтому штабы кандидатов обратились с просьбой к телевизионщикам и договорились о трансляции. Отвечать за прямой эфир с «Олимпийского» будет Национальное общественное телевидение Украины.