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Белый дом призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

14 марта 2023 05:49
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Правительство Соединенных Штатов призывает председателя Китайской Народной Республики провести переговоры с президентом Зеленским. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. 

Белый дом призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским-1

В США надеются, что контакт состоится. Си Цзиньпину нужно лично получить и от украинской стороны информацию и мнения о кризисе, приводит слова Салливана ТАСС. Он также отметил, что Штаты не раз призывали Китай о таком контакте. Вашингтон убежден и рассчитывает, что после переговоров КНР откажется от возможной помощи России: не будет перенаправлять РФ вооружение в целях использования во время СВО. 

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель Китайской Народной Республики планирует на будущей неделе приехать в Москву и там встретиться с Путиным. Также сообщалось, что после переговоров с российским лидером Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с Зеленским. Официального подтверждения такой информации пока нет. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в случае готовности сторон к переговорам он об этом проинформирует. 

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# Международная политика # Си Цзиньпин # Владимир Путин # Владимир Зеленский

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