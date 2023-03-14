Белый дом призывает Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

В США надеются, что контакт состоится. Си Цзиньпину нужно лично получить и от украинской стороны информацию и мнения о кризисе, приводит слова Салливана ТАСС. Он также отметил, что Штаты не раз призывали Китай о таком контакте. Вашингтон убежден и рассчитывает, что после переговоров КНР откажется от возможной помощи России: не будет перенаправлять РФ вооружение в целях использования во время СВО.

Ранее в СМИ появилась информация, что председатель Китайской Народной Республики планирует на будущей неделе приехать в Москву и там встретиться с Путиным. Также сообщалось, что после переговоров с российским лидером Си Цзиньпин намерен провести онлайн-переговоры с Зеленским. Официального подтверждения такой информации пока нет. Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что в случае готовности сторон к переговорам он об этом проинформирует.