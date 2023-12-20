Беларусь поддержала принятие резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 118 стран, в том числе и Беларусь. Но нашлись и те, кому она не понравилась. Против голосовали 49 государств, среди которых США, Украина, Германия и Великобритания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.