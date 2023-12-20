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Беларусь поддержала принятие резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма

20 декабря 2023 07:50
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Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Ее поддержали 118 стран, в том числе и Беларусь. Но нашлись и те, кому она не понравилась. Против голосовали 49 государств, среди которых США, Украина, Германия и Великобритания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь поддержала принятие резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма-1

Авторы резолюции решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

# ООН

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