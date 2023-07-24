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Балицкий: бойцы ВС Украины сдаются в плен целыми взводами

24 июля 2023 11:09
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Солдаты ВСУ после начала контрнаступления на Запорожском направлении сдаются в плен группами, их количество доходит до взводов. Такое заявление сделал врио главы региона Евгений Балицкий, пишет ТАСС. 

По его словам, такая картина наблюдается на протяжении последнего месяца. Он отметил, что по одному-два человека, как было еще весной, уже не сдаются в плен. Речь идет о целых подразделениях, наблюдаются взводные сдачи, отметил Балицкий. 

Ранее российское оборонное ведомство заявляло, что с 4 июня текущего года украинская сторона предпринимает безуспешные попытки наступательных действий. 11 июля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу информировал, что потери личного состава ВСУ со старта контрнаступления превысили 26 тысяч. В воскресенье, 23 июля, российский лидер Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины не показали успеха ни на одном направлении. Контрнаступление вроде есть, но его и нет, сказал глава РФ.  

# Международная политика # Владимир Путин # Сергей Шойгу

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