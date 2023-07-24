Медведев заявил, что ВС России должны выбирать нестандартные цели для ударов

Киев сталкивается с затруднениями в проведении контрнаступательной операции, а потому прибегает к атакам по гражданским объектам, расценивая их как допустимые. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он также заметил, что раз успехов на фронте нет, то нужны информационные победы. Они могут быть весьма необоснованными и искаженными. Также зампред добавил, что в результате в украинском обществе нарастает напряженность. Кроме того, Медведев указал на нетерпение западных партнеров, которые ожидают победы украинской стороны в этом конфликте.

Медведев заключил, что России следует избирать нетипичные объекты для нанесения атак: не хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы, а места, где никто удара не ожидает и от которых эффект будет очень значительным.

