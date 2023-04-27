Украинское правительство не будет существовать к тому времени, когда закончится спецоперация, заявил экс-разведчик ВС Америки Скотт Риттер, пишет РИА Новости.

По его словам, Российская Федерация не станет разгребаться с долгами и контрактами киевского режима, которого больше не будет. Сотрудничество Киева с компаниями США будет разорвано. Инвестиционные гиганты вроде BlackRock также не будут иметь отношения к украинским территориям, убежден Риттер. Кремль не продаст свои земли иностранным компаниям.

Как сообщалось, Зеленский в декабре прошлого года договорился с корпорацией BlackRock о координации по восстановлению Украины.

Ранее Риттер заявлял, что с президентом Зеленским расправятся во время восстания сами украинцы. Его не отправят в изгнание в другое государство на фоне того, что украинский лидер сделал со страной.