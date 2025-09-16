Politico: ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций против РФ

Европейская комиссия перенесла представление нового пакета российских антироссийских санкций, намеченное на 17 сентября. Сроки переноса не уточняются. Об этом пишет ТАСС.

Причиной задержки стало изменение приоритетов – внимание ЕС направлено на снижение зависимости Словакии и Венгрии от поставок российской нефти.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности ввести жесткие меры в отношении России, если государства НАТО перестанут покупать ее энергоносители.

Он также предлагает ввести высокие таможенные пошлины на товары из Китая, считая это шагом к урегулированию украинского конфликта. По его словам, тарифы могут быть отменены после достижения мира.

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