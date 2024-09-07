Российский воинский контингент установил контроль над поселком Калиново в Донецкой Народной Республике. В итоге действий группировки «Центр» освобождено поселение Калиново, расположенное к востоку от Селидово. Это часть подготовленного к наступлению плана на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Об этом пишет РИА Новости.

В районах Дзержинска, Щербиновки, Нелеповки, Николаевки, Полтавки, Димитрова, Гродовки, Селидово, Мемрика и Галицыновки бойцы «Центра» разгромили девять бригад ВСУ, а также отбили семь контратак.

За день ВСУ лишились около 470 солдат, двух боевых бронемашин, четырех автомобилей, одной боевой машины РСЗО «Град», французской гаубицы «Цезарь», двух гаубиц «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и шести гаубиц Д-30.