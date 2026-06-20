Аракчи и Уиткофф проведут отложенный раунд консультаций в Швейцарии 20 июня

Отмененный накануне раунд американо-иранских консультаций в Швейцарии 20 июня возвращается в рабочий график сторон. Представители Вашингтона и Тегерана, которые не вылетели в Европу накануне из-за израильских бомбардировок Ливана, вновь берут курс на Бюргеншток. Иранскую группу возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпосланник президента Стив Уиткофф. Однако не менее значимы фигуры второго плана. Зять Трампа Джаред Кушнер и катарский премьер, который выступает медиатором, уже ждут переговорщиков в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевой вопрос – устоит ли хрупкое перемирие в Ливане, чтобы переговоры на этот раз все же состоялись. Напомним, соглашение было заключено накануне после серии израильских ударов по югу Ливана и активного вмешательства Вашингтона. Американской администрации удалось объяснить израильскому руководству – Иран не вернется за стол переговоров, пока Ливан остается мишенью. Дональд Трамп не питает иллюзий насчет надежности израильского премьера, но считает, что сейчас упускать шанс нельзя.

Дональд Трамп, президент США:

У нас есть соглашение, подписанное прошлой ночью. В распоряжении Тегерана два месяца, чтобы завершить переговорный процесс. Если нет – мы предпримем шаги, которые Ирану не понравятся. Но я убежден, что до этого не дойдет. Если мы решим действовать жестко, нефть перестанет свободно течь через пролив. Хозяева судов не переносят, когда над палубами свистят ракеты, и не терпят минных заграждений под килем.

В Тегеране подтвердили, что консультации через посредников о следующем раунде уже идут. Иранский МИД пояснил, что пятничная встреча была предназначена для подписания меморандума, но поскольку президенты уже одобрили его дистанционно, срочность отпала. Теперь стороны готовы двигаться дальше.