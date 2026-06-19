США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии

К исходу дня дипломатический маятник в районе Ормузского пролива замер в состоянии настороженного затишья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось все со срыва переговоров в Швейцарии.
Запланированная на 19 июня встреча представителей Ирана и США в Бюргенштоке была отменена в последний момент. В Белом доме сослались на «непростую логистику», выразив готовность к техническим консультациям.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в Исламабаде.
Позже выяснилось: Иран не торопится возвращаться за стол переговоров, пока Израиль наносит удары по Ливану. С точки зрения Тегерана, это прямое нарушение меморандума. Израиль, действуя в своих максималистких интересах, не дает дипломатии никакого шанса. Вашингтон, связанный союзническими обязательствами, наблюдает, как его собственный партнер разрушает только что выстроенную конструкцию мира.
Бессилие американской администрации особенно заметно на фоне эмоционального поста Трампа. Глава США обрушился на Иран с угрозами о «скором конце». Трамп также подчеркнул, что Тегеран не получит «даже десяти центов» – в противовес прежним слухам о возможных 300 миллиардах на восстановление Исламской Республики. И на этом рычаги давления у Вашингтона, похоже, заканчиваются.
Джей Ди Вэнс, вице-президент США:
Признаться, меня глубоко волнует тот факт, что в окружении премьер-министра Израиля нашлись люди, которые не только выступили против мирного соглашения, но и позволили себе резкие личные выпады в адрес президента Соединенных Штатов. Напомню, что господин Трамп на сегодняшний день является единственным главой государства мирового уровня, который проявил сочувствие к Израилю. Стоит ли ссориться с единственным оставшимся у них влиятельным партнером – не думаю.
Напомним, всего за сутки до этого США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который открыл 60-дневное окно для переговоров по ядерной программе и обязал стороны прекратить огонь по всем фронтам. Пентагон тогда же снял морскую блокаду с иранских портов, и пролив начал оживать. В первый день через него прошли 7 судов.
Однако быстро выяснилось, что даже после формальной разблокировки полноценное судоходство невозможно. По данным СМИ, расчистка фарватера от мин, которые остались еще с начала конфликта, может занять недели или месяцы, поэтому более 500 судов все еще стоят на якоре.