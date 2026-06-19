США и Иран отменили мирные переговоры в Швейцарии

К исходу дня дипломатический маятник в районе Ормузского пролива замер в состоянии настороженного затишья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Началось все со срыва переговоров в Швейцарии. Запланированная на 19 июня встреча представителей Ирана и США в Бюргенштоке была отменена в последний момент. В Белом доме сослались на «непростую логистику», выразив готовность к техническим консультациям. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании в Исламабаде.

Позже выяснилось: Иран не торопится возвращаться за стол переговоров, пока Израиль наносит удары по Ливану. С точки зрения Тегерана, это прямое нарушение меморандума. Израиль, действуя в своих максималистких интересах, не дает дипломатии никакого шанса. Вашингтон, связанный союзническими обязательствами, наблюдает, как его собственный партнер разрушает только что выстроенную конструкцию мира. Бессилие американской администрации особенно заметно на фоне эмоционального поста Трампа. Глава США обрушился на Иран с угрозами о «скором конце». Трамп также подчеркнул, что Тегеран не получит «даже десяти центов» – в противовес прежним слухам о возможных 300 миллиардах на восстановление Исламской Республики. И на этом рычаги давления у Вашингтона, похоже, заканчиваются.