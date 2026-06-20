Британский премьер Кир Стармер может объявить об отставке уже в ближайшие дни. Как пишет газета The Times, вопрос решится в эти выходные после его встречи с семьей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис разгорается на фоне победы Энди Бернема на довыборах в округе Мейкерфилд. Это внеочередное голосование, которое назначают, когда парламентарий досрочно оставляет мандат. Бернем – популярный мэр Большого Манчестера, которого прозвали «королем Севера», заручился поддержкой почти 55 % избирателей. Поскольку в британской системе премьером может стать только действующий депутат, возвращение Бернема в парламент автоматически открывает ему путь к борьбе за пост главы правительства.

Давление на Стармера усиливается: несколько министров намерены лично заявить ему, что «время вышло». Рейтинг премьера упал до минус 42 %. Стоимость жизни остается главной проблемой для 90 % британцев, а экономика обогнала иммиграцию в списке главных тревог. Инфляция к концу 2026 года может превысить 3 %, а рост ВВП составит менее 1 %.