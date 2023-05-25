Американцы встретили протестом нового кандидата на выборах в США

Новости США. Американцы встретили протестами новость о выдвижении губернатора Флориды для участия в президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Рон Десантис объявил о своем намерении побороться за кресло в Белом доме. Баллотируется политик от партии республиканцев, а значит, за право участвовать в гонке он будет бороться с экс-президентом США Дональдом Трампом. К избирателям Десантис обратился через социальные сети. Но в прямом эфире внимание оказалось приковано не столько к словам кандидата, сколько к техническим неполадкам.

Периодически отключался звук, некоторые пользователи не могли подключиться к трансляции. Американцы тут же отреагировали на произошедшее. По мнению активистов, возможный президентский срок Десантиса будет таким же нестабильным, как и его обращение к американцам.