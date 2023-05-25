Прямой эфир

Американцы встретили протестом нового кандидата на выборах в США

25 мая 2023 09:41
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Новости США. Американцы встретили протестами новость о выдвижении губернатора Флориды для участия в президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американцы встретили протестом нового кандидата на выборах в США-1

Накануне Рон Десантис объявил о своем намерении побороться за кресло в Белом доме. Баллотируется политик от партии республиканцев, а значит, за право участвовать в гонке он будет бороться с экс-президентом США Дональдом Трампом. К избирателям Десантис обратился через социальные сети. Но в прямом эфире внимание оказалось приковано не столько к словам кандидата, сколько к техническим неполадкам.  

Периодически отключался звук, некоторые пользователи не могли подключиться к трансляции. Американцы тут же отреагировали на произошедшее. По мнению активистов, возможный президентский срок Десантиса будет таким же нестабильным, как и его обращение к американцам.  

# Выборы в США # Рон Десантис # Дональд Трамп # Новости США # Фотофакт

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