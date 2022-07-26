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Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с национальным праздником

26 июля 2022 08:28
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Новости Кубы. Куба отмечает один из основных государственных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с национальным праздником-1

В этот день в 1953 году группа молодых патриотов совершила попытку вооруженного захвата армейских казарм Монкада на востоке страны. Это событие считается началом Кубинской революции. С национальным праздником президента Кубы Мигеля Диас-Канеля поздравил Александр Лукашенко.  

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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