Александр Лукашенко поздравил президента Кубы с национальным праздником

Новости Кубы. Куба отмечает один из основных государственных праздников – День национального восстания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день в 1953 году группа молодых патриотов совершила попытку вооруженного захвата армейских казарм Монкада на востоке страны. Это событие считается началом Кубинской революции. С национальным праздником президента Кубы Мигеля Диас-Канеля поздравил Александр Лукашенко.