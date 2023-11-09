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Актёры Голливуда завершили забастовку после сделки на $1 млрд

09 ноября 2023 08:01
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Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) пришла к предварительному соглашению с Альянсом американских продюсеров кино и телевидения (AMPTP), что дает возможность ее участникам прекратить забастовку. Об этом пишет ТАСС.

«В рамках договоренности на сумму более $1 млрд мы заключили сделку экстраординарного масштаба», – указывается в сообщении.

Договор включает в себя увеличение минимальной оплаты труда, обеспечение защиты от угроз со стороны искусственного интеллекта и «бонус за участие в потоковом вещании». Начавшаяся 14 июля забастовка остановила кинопроизводство в США: актеры требовали повысить заработную плату и ввести ограничения на применение искусственного интеллекта в кино.

# Международная политика

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