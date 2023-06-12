AFP: ВСУ лишились почти всех БМП Bradley

Бойцы ВС Украины подтвердили, что лишились в Запорожье шести поставленных США БМП M2 Bradley. Большая часть американских боевых машин пехоты была потеряна во время контрнаступления, сообщает Франс Пресс, пишет РИА Новости.

Сообщается, что из девяти БМП, которые были переданы Украине союзниками, уцелела только одна. Говоря о контрнаступе, военнопленные украинские солдаты отмечают, что ВСУ пока не удалось продемонстрировать хоть какие-то достижения.

В четверг, 8 июня, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил о попытке украинской армии прорвать оборону ВС РФ на запорожском направлении. За два часа украинская сторона потеряла до 350 солдат и 30 танков. ВСУ российской стороной были остановлены на всех участках, где была предпринята попытка атаки.

В субботу, 10 июня, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные действия уже проходят. Других подробностей он не привел.