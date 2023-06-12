На Китай обрушился град диаметром до 5 сантиметров

Новости Китая. В Китае бушует непогода. На востоке страны выпал град диаметром до 5 сантиметров. Также в регионе идут проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в одном из городов примерно 150 домохозяйств остались без электричества, после того как молния ударила в линию электропередач. И как сообщают метеорологи, сильные дожди продолжатся еще несколько дней.