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На Китай обрушился град диаметром до 5 сантиметров

12 июня 2023 07:44
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Новости Китая. В Китае бушует непогода. На востоке страны выпал град диаметром до 5 сантиметров. Также в регионе идут проливные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Китай обрушился град диаметром до 5 сантиметров-1

А в одном из городов примерно 150 домохозяйств остались без электричества, после того как молния ударила в линию электропередач. И как сообщают метеорологи, сильные дожди продолжатся еще несколько дней.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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