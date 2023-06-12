Американские власти могут пожертвовать украинским президентом Владимиром Зеленским, обвинив киевский режим в подрыве «Северных потоков» и Каховской ГЭС. Такое заявление сделал экс-аналитик Центрального разведывательного управления США правозащитник Реймонд Макговерн, пишет ТАСС.

Макговерн убежден, что военные США всячески будут избегать ситуаций, при которых может появиться риск обмена ядерными ударами с Российской Федерацией. Потому в жертву Штаты с легкостью принесут Зеленского, обвинив его в терактах. По словам аналитика ЦРУ, уже наблюдаются знаки, которые указывают на то, что часть американского правительства готова обвинить украинского президента в причастности к подрывам «Северных потоков» и Каховской гидроэлектростанции.

О том, что Запад мгновенно расправится с президентом Зеленским, если он не покажет успехи на поле боя, ранее заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, кураторы внимательно наблюдают и ждут от киевского режима показательных отчетов на фоне вложенных денег в страну. Если Зеленский не оправдает ожиданий, его ликвидируют, но чужими руками.