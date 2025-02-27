Прямой эфир

Администрация Трампа распорядилась провести массовые увольнения чиновников

27 февраля 2025 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К потере работы надо готовиться и американским чиновникам. Администрация Дональда Трампа отдала распоряжение федеральным госучреждениям провести вторую, более масштабную волну увольнения служащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Администрация Трампа распорядилась провести массовые увольнения чиновников-2

В новом меморандуме агентствам предписывалось представить до 13 марта планы «значительного сокращения» штата работников. На улице могут оказаться от 40 до 60 % сотрудников. Стоит отметить, что госучреждения США едва оправились от первой чистки кадров. Из 2,5 миллиона госслужащих лишились работы более 100 тысяч. После второй волны сокращений их число может вырасти до семизначной цифры. На этом администрация Трампа намерена сэкономить как минимум один триллион долларов.

# США # Дональд Трамп # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Польская угольная промышленность несёт миллиардные убытки
27 февраля 2025 08:38

Польская угольная промышленность несёт миллиардные убытки

Представители США и России ведут переговоры в Стамбуле
27 февраля 2025 08:35

Представители США и России ведут переговоры в Стамбуле

Генпрокуратура Румынии обвинила Джорджеску в действиях против конституционного порядка
27 февраля 2025 07:49

Генпрокуратура Румынии обвинила Джорджеску в действиях против конституционного порядка