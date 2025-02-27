Администрация Трампа распорядилась провести массовые увольнения чиновников

В новом меморандуме агентствам предписывалось представить до 13 марта планы «значительного сокращения» штата работников. На улице могут оказаться от 40 до 60 % сотрудников. Стоит отметить, что госучреждения США едва оправились от первой чистки кадров. Из 2,5 миллиона госслужащих лишились работы более 100 тысяч. После второй волны сокращений их число может вырасти до семизначной цифры. На этом администрация Трампа намерена сэкономить как минимум один триллион долларов.