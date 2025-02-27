Администрация Трампа распорядилась провести массовые увольнения чиновников

К потере работы надо готовиться и американским чиновникам. Администрация Дональда Трампа отдала распоряжение федеральным госучреждениям провести вторую, более масштабную волну увольнения служащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К потере работы надо готовиться и американским чиновникам. Администрация Дональда Трампа отдала распоряжение федеральным госучреждениям провести вторую, более масштабную волну увольнения служащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В новом меморандуме агентствам предписывалось представить до 13 марта планы «значительного сокращения» штата работников. На улице могут оказаться от 40 до 60 % сотрудников. Стоит отметить, что госучреждения США едва оправились от первой чистки кадров. Из 2,5 миллиона госслужащих лишились работы более 100 тысяч. После второй волны сокращений их число может вырасти до семизначной цифры. На этом администрация Трампа намерена сэкономить как минимум один триллион долларов.