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7 стран НАТО выступили против принятия Украины в альянс

24 октября 2024 12:21
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По меньшей мере семь государств НАТО, в том числе США и Германия, не настроены поддерживать немедленный прием в альянс Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

США считают, что большая часть европейских стран не поддержат ее в ближайшее время, а приглашение будет связано с антикоррупционными реформами. Бельгия, Словения и Испания не торопятся с приглашением.

Открыто выступают против Венгрия и Словакия, в свою очередь страны Балтии и Польша выступают за эту идею. Зеленский обнародовал «план победы», который включает в себя немедленное принятие в НАТО, но российский МИД считает его набором бессвязных лозунгов.

# Международная политика

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