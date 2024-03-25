Прямой эфир

4 человека погибли на авторалли в Венгрии

25 марта 2024 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Трагедией закончились авторалли в Венгрии. Там гоночная машина на полной скорости влетела в толпу зрителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 человека погибли на авторалли в Венгрии-1

По данным полиции, погибли четыре человека, еще восемь пострадали. На место происшествия незамедлительно прибыли восемь машин скорой помощи и четыре вертолета спасателей. Соревнования были остановлены. Серьезные травмы получили два человека, в том числе ребенок.

# Авария

Другие новости рубрики

Все новости
Российский МиГ-31 предотвратил нарушение границы РФ бомбардировщиками США
25 марта 2024 07:30

Российский МиГ-31 предотвратил нарушение границы РФ бомбардировщиками США

Франция повышает уровень террористической угрозы до максимального
25 марта 2024 07:19

Франция повышает уровень террористической угрозы до максимального

Зимний шторм обрушился на север США
25 марта 2024 07:13

Зимний шторм обрушился на север США