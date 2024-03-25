4 человека погибли на авторалли в Венгрии

Трагедией закончились авторалли в Венгрии. Там гоночная машина на полной скорости влетела в толпу зрителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, погибли четыре человека, еще восемь пострадали. На место происшествия незамедлительно прибыли восемь машин скорой помощи и четыре вертолета спасателей. Соревнования были остановлены. Серьезные травмы получили два человека, в том числе ребенок.