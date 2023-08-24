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350 лесных пожаров зафиксировано в Греции. Их жертвами стали 28 человек

24 августа 2023 17:02
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Новости Греции. Жизни 28 человек, в том числе двоих детей, унесли природные пожары в Греции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия вышла из-под контроля. Об этом информируют местные власти.

350 лесных пожаров зафиксировано в Греции. Их жертвами стали 28 человек-1

Один из масштабных очагов возгорания находится на северо-востоке страны. Там работают десятки пожарных. Однако ситуация осложняется погодными условиями – засухой и сильным ветром.

Еще один крупный пожар бушует на окраине Афин. Он уже уничтожил несколько домов и вторгся в национальный парк. А в провинции Эврос уже сгорело 38 тысяч гектаров земли. Несколько сотен людей эвакуированы. Всего за последние несколько дней в Греции зафиксировано более 350 лесных пожаров. Пока удалось ликвидировать лишь около 100.

# Пожары # Новости Греции # Фотофакт

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