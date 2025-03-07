10 марта в Германии планируется крупная забастовка профсоюзов. Сообщается, что манифестация затронет 11 аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ассоциации операторов аэропортов предупредили, что в результате забастовки могут пострадать около полумиллиона пассажиров и будет отменено около 3,5 тысячи рейсов. Аэропорт Берлин-Бранденбург в понедельник не будет принимать и отправлять рейсы. Вскоре об отмене вылетов заявил и Франкфурт.

Пассажирам рекомендуют связаться со своей авиакомпанией или туроператором, чтобы перебронировать рейс либо вовсе воздержаться от вылетов. Причиной забастовки по-прежнему остаются низкие заработные платы сотрудников отрасли. Профсоюз требует повышения окладов на 8 % в месяц, а также более высоких премий и дополнительного отпуска. Тем временем работодатели продолжают отвергать запрос общества.