10 человек погибли во время шторма «Джулия» в Сальвадоре

Новости Сальвадора. 10 человек погибли во время тропического шторма «Джулия», который обрушился на Сальвадор. Он принес с собой сильный ветер и проливные дожди. Вышедшие из берегов реки затопили дороги, улицы деревень и городов, повреждены несколько мостов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зоны бедствия эвакуировали около тысячи человек. Многие отказываются перебираться в безопасные места, чтобы не потерять свое имущество. Ситуацию усложняют и многочисленные оползни, которые сметают на своем пути линии электропередачи, оставляя тысячи домов без электричества. Для расчистки завалов и доставки гуманитарной помощи населению привлечена армия. По прогнозам синоптиков, шторм ослабнет только к концу недели.