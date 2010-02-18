В Несвижском замке появится театральный зал

Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры Беларуси сегодня на выездном заседании в Несвиже согласилась с общим концептуальным решением построения интерьеров театрального зала в замке.

При этом предусматривается возможность использования театрального зала для экспонирования произведений искусства, что вытекает из условия музеефикации замка Радзивиллов.

Как рассказал научный руководитель работ Сергей Друщиц, в Несвижском замке ранее существовал театральный зал. В свое время он был приспособлен для приема короля Станислава Августа Понятовского, после чего стал называться королевским.

Восстановление театрального зала предполагает установку сцены и около 100-120 кресел для зрителей. Однако и сцена, и кресла будут мобильными, нестационарными. По словам Сергея Друщица, работы в Несвижском замке должны быть завершены в 2011 году, здесь могут продолжаться только реставрационные работы.

Кроме того, рада одобрила предложение по восстановлению интерьера каплицы, построенной в 1750 году. Здесь находилась королевская ложа на втором этаже с отдельным входом. На третьем этаже каплицы планируется поставить орган. По описаниям известно, что потолок украшала живопись с изображением ангелов на фоне неба, отмечает БЕЛТА.