Улица Октябрьская в Минске

Своя улица Октябрьская есть почти в каждом постсоветском городе. Минскую, однажды увидев, с другими не перепутаешь. О ней говорят: здесь время остановилось. Неспешная и камерная, улица Октябрьская не раз становилась съемочной площадкой для фильмов о дореволюционной России. Фрагмент из прошлого практически в самом центре столицы. Старые заводские стены, время от времени проходящие трамвайчики и редкий прохожий — такой сегодня предстает улица Октябрьская. Ее ценность — в исторической застройке. Здесь сохранились дома, которые были возведены в XIX веке. Сама же улица существует не менее четырех столетий.

В исторических источниках она упоминается еще в XVI веке как сухопутная дорога, которая пролегает вдоль Свислочи. В дальнейшем она трансформировалась в улицу Ляховскую, затем — в Нижнеляховскую, Ворошилова и, соответственно, Октябрьскую.

Интенсивное строительство началось во второй половине XIX века — после включения земель в городскую черту. В большинстве своем возводились заводы. Сегодня, правда, сохранились лишь три предприятия, которые выполняют первоначальные функции: дрожжевой комбинат, завод «Кристалл» и станкостроительный.

Помимо производственных корпусов, на улице Октябрьской в свое время также были построены жилые и общественные здания. Концертный зал «Минск», который возводился в 70-х годах прошлого столетия как Дом политпросвещения, сегодня выполняет функции культурно-просветительского центра. Выделяется среди общей застройки и студенческий городок БГУ — общежития и оздоровительные комплексы.