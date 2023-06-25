Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру

Немного магического арта. За эксклюзивным сувениром отправляйтесь в художественную галерею. В гравюрной мастерской «Под знаком Скорины» можно познакомиться с искусством графики и окунуться в эпоху легендарного первопечатника, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Настоящие профи откроют для вас мир линогравюры. Начинаем волшебство. На гомогенном покрытии рисуем любимый василек.