Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру
Немного магического арта. За эксклюзивным сувениром отправляйтесь в художественную галерею. В гравюрной мастерской «Под знаком Скорины» можно познакомиться с искусством графики и окунуться в эпоху легендарного первопечатника, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Настоящие профи откроют для вас мир линогравюры. Начинаем волшебство. На гомогенном покрытии рисуем любимый василек.
Анастасия Крупская, старший научный сотрудник художественной галереи Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Далее мы берем инструмент и вырезаем наш василек. Для этого надо держать аккуратно руку, потому что инструменты очень-очень острые.
– Это почти как резчик по дереву, только по линолеуму.
– Франциск Скорина создавал свои гравюры на дереве, они вырезались похожим методом, бралась очень мягкая порода дерева, и в зеркальном отражении вырезались буквы отдельно. Далее эти буквы составлялись в слово, а слово – в предложение и целый текст. Наш василек получился.
– Красивый. Практически уже и запах.
Сюжет можно выбрать по душе – белорусские мифы, живописные виды Полоцка, краснокнижные растения и животные, таинственные гравюры Скорины. Накатываем типографскую краску на поверхность. Следующая остановка – печать.
Анастасия Крупская:
Сверху мы кладем лист бумаги.
– У вас даже бумага раритетная?
– Конечно, все для антуража. Далее – уплотнитель, и задвигаем шуфлядку. А дальше надо закрутить до самого упора. Подождем, чтобы получилось наше волшебство.