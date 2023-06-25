Прямой эфир

Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру

25 июня 2023 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немного магического арта. За эксклюзивным сувениром отправляйтесь в художественную галерею. В гравюрной мастерской «Под знаком Скорины» можно познакомиться с искусством графики и окунуться в эпоху легендарного первопечатника, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Настоящие профи откроют для вас мир линогравюры. Начинаем волшебство. На гомогенном покрытии рисуем любимый василек.

Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру-1

Анастасия Крупская, старший научный сотрудник художественной галереи Национального полоцкого историко-культурного музея-заповедника:
Далее мы берем инструмент и вырезаем наш василек. Для этого надо держать аккуратно руку, потому что инструменты очень-очень острые.
Это почти как резчик по дереву, только по линолеуму.
Франциск Скорина создавал свои гравюры на дереве, они вырезались похожим методом, бралась очень мягкая порода дерева, и в зеркальном отражении вырезались буквы отдельно. Далее эти буквы составлялись в слово, а слово в предложение и целый текст. Наш василек получился.
– Красивый. Практически уже и запах.

Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру-4

Сюжет можно выбрать по душе – белорусские мифы, живописные виды Полоцка, краснокнижные растения и животные, таинственные гравюры Скорины. Накатываем типографскую краску на поверхность. Следующая остановка – печать.

Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру-7

Анастасия Крупская:
Сверху мы кладем лист бумаги.
У вас даже бумага раритетная?
– Конечно, все для антуража. Далее уплотнитель, и задвигаем шуфлядку. А дальше надо закрутить до самого упора. Подождем, чтобы получилось наше волшебство.

Какой небанальный сувенир привезти из Полоцка? Сделайте линогравюру-10

Самое интересное. Что же у нас получилось? Ух ты!
Ваш оттиск.
Класс! Вот такой у нас василек стильный.

Читайте также:

Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси

«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине

«Река шикарная, вальяжная». Как проходят сплавы по Западной Двине на байдарках?

# Сувениры # Туризм # Анастасия Макеева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси
25 июня 2023 16:15

Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси

«Река шикарная, вальяжная». Как проходят сплавы по Западной Двине на байдарках?
25 июня 2023 16:07

«Река шикарная, вальяжная». Как проходят сплавы по Западной Двине на байдарках?

«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине
25 июня 2023 15:58

«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине