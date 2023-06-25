Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси

Десерт с историей. Вкус Полоцка открыла еще Екатерина II, когда приезжала к друзьям-иезуитам в Полоцкий коллегиум, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
Десерт с историей. Вкус Полоцка открыла еще Екатерина II, когда приезжала к друзьям-иезуитам в Полоцкий коллегиум, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.
В меню был горячий шоколад Габриэля Грубера и славная выпечка, в том числе пышки на оливковом масле из Европы. Императрица была в восхищении и, чтобы подсластить душу, наняла персонального повара из Франции.
Времена прошли, традиции остались. Совершенно случайно одна замечательная семья полочан нашла дедушкин рецепт на чердаке. Это вдохновило открыть вкусное дело. Теперь пышки хорошеют на глазах туристов. Идеальная пара для кофе-паузы. Смачная гастро-точка.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Как за выходные на такой вкусноте не поправиться и не стать самой пышкой?
Андрей Гамзюк, предприниматель:
Мы просчитывали калораж специально для тех, кто следит за своей фигурой. Одна пышечка с учетом масла и сахарной пудры – всего 86 ккал. Готовы всех зарядить позитивной энергией. Приезжайте, пробуйте! К нам приезжали из стран Прибалтики, Германия была, Австрия, Швеция, россияне.
– Что говорят?
– Их сравнивают с пышками Питера и говорят, что наши ничем не хуже.
– А, может, даже лучше.
Читайте также:
«Старайтесь от них уходить». Гигантские сомы были замечены в Западной Двине
«Река шикарная, вальяжная». Как проходят сплавы по Западной Двине на байдарках?
Борисов камень – свидетель Средневековья. Где находится белорусская святыня?