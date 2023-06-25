Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси

Десерт с историей. Вкус Полоцка открыла еще Екатерина II, когда приезжала к друзьям-иезуитам в Полоцкий коллегиум, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

В меню был горячий шоколад Габриэля Грубера и славная выпечка, в том числе пышки на оливковом масле из Европы. Императрица была в восхищении и, чтобы подсластить душу, наняла персонального повара из Франции.