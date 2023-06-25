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Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси

25 июня 2023 16:15
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Десерт с историей. Вкус Полоцка открыла еще Екатерина II, когда приезжала к друзьям-иезуитам в Полоцкий коллегиум, рассказали в программе «Земля памяти» на СТВ.

Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси-1

В меню был горячий шоколад Габриэля Грубера и славная выпечка, в том числе пышки на оливковом масле из Европы. Императрица была в восхищении и, чтобы подсластить душу, наняла персонального повара из Франции.

Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси-4

Времена прошли, традиции остались. Совершенно случайно одна замечательная семья полочан нашла дедушкин рецепт на чердаке. Это вдохновило открыть вкусное дело. Теперь пышки хорошеют на глазах туристов. Идеальная пара для кофе-паузы. Смачная гастро-точка.

Анастасия Макеева, корреспондент:
Как за выходные на такой вкусноте не поправиться и не стать самой пышкой?

Чтобы поесть вкусные пышки, необязательно ехать в Питер. Подсказываем локацию в Беларуси-7

Андрей Гамзюк, предприниматель:
Мы просчитывали калораж специально для тех, кто следит за своей фигурой. Одна пышечка с учетом масла и сахарной пудры всего 86 ккал. Готовы всех зарядить позитивной энергией. Приезжайте, пробуйте! К нам приезжали из стран Прибалтики, Германия была, Австрия, Швеция, россияне.
– Что говорят?
– Их сравнивают с пышками Питера и говорят, что наши ничем не хуже.
А, может, даже лучше.

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# Еда # Туризм # Анастасия Макеева # Фотофакт

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