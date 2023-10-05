Гон оленей, полесская аборигенная лошадь и домик Бабы Яги. Что ещё можно увидеть в сафари-парке в «Припятском»?

Есть на нашей карте отдельная планета под названием Белорусская Амазония и море Геродота. Как настоящие Робинзоны, отправились в припятское Полесье в программе «Земля памяти» на СТВ.

В поисках приключений отправляемся в сафари-парк. Сосновый лес – то, что доктор прописал. К тому же здесь вам подарят ключ к древнему городищу. Только представьте, заселение этой территории началось 20 тысяч лет назад. Потом прошло четыре ледниковых периода, и жизнь на припятском Полесье забурлила 10-12 тысяч лет назад. Люди пришли по Уборти и Ствиге с Карпатских гор.

Ольга Пашук, методист музея природы Национального парка «Припятский»:

На крутом берегу Припяти и было славянское поселение. Оно было большим – до 200 гектаров. Оно было отточено деревянным частоколом. Посередине была площадь, и обязательно было славянское капище как необходимый атрибут, потому что славяне были язычниками.

– У вас тут пенек с глазами. Он что-то означает?

– Конечно! Мужчины племени должны были ублажить богов. Исполняли особый ритуальный танец вокруг этих пней. Особо удачные воины стреляли. Если стрелы попали удачно, в центр, значит, охота будет удачной.

В гостях у кудесника – почти как у шамана и знахаря. Эдакий староста языческого капища, посредник между Богом и людьми. К нему приходили не только здоровье поправить, но и получить (в переводе на наш язык) юридическую помощь и дельный совет. Вселенная здесь благосклонна, ловите момент.

Ольга Пашук:

Когда вы поднимаетесь по первым семи ступенькам, вы должны вспомнить все те невзгоды и все то плохое, что вы сделали, и отринуть. А если вы спускаетесь по нижним ступенькам, уже ближе к капищу, то вы должны загадать желание, что бы вы хотели для народа, для рода, для своей семьи, для себя лично. Возглавляет языческое капище Бог Перун, у которого просили дождя для урожая и всего самого лучшего. Весной он просыпался и с громом, шумом на железной колеснице объезжал свои владения. Рядом Велес – известный опекун всех ремесленников. Помогает в учебе, развитии и приносит людям новизну! И любимый бородач – Белун, или Белобок. Коль встретил его, жди удачу.

Ольга Пашук:

Славяне приносили жертвы своим богам. Это была еда, деньги, пушнина.

– И поэтому у вас здесь так много ленточек?

– Конечно. Ну, что? Мира, счастья, благополучия.

Сделайте портрет с мишками на поляне и отправляйтесь на фотоохоту! Сафари-тур хорош во все сезоны. В естественной природе можно увидеть ланей, косулей, диких кабанов. Но сентябрь – самый горячий сезон. Брачный период у оленей, что рыцарский турнир. За даму сердца самцы поют серенады и устраивают бои без правил. Кстати, чем старше олень, тем глубже и сочнее его рев. А вес может достигать до 250 килограммов. Вот это мощь!

Победитель создает гарем от 2 до 15 леди, а через восемь месяцев припятский ожидает большое пополнение. Кстати, рождаются телятки пятнистыми, а через три месяца приобретают шоколадный окрас. С пеленок щиплют травку, а молоко пьют практически до года. Впечатлились – делаем остановку на подкормочной... Древние полешуки делали жемчуг из рыбьей чешуи. Чем еще промышляли предки на Юге? Узнали в музее природы – читайте здесь.

Ольга Пашук:

Большая удача, что мы оленей видим, потому что в XVIII веке на Полесье их уже не было. Первую группу оленей в Нацпарк завезли в 1996 году, и мы теперь имеем более 1 000 особей этих животных. Мало того, Нацпарк продает оленей уже в другие национальные парки и заповедники. Животное интересное, у него кормовая база обширная. Кустарники, трава, грибы, лишайники.

– Соль, говорят, очень любят, солонцы.

– Конечно. Здесь кормушки, куда зимой кладут сено. Здесь же у нас плиты, куда кладут зерно для них.

– В живой природе здорово на них посмотреть, но, конечно, близко подойти туристы не смогут, да и животное не подойдет, наверное.

– Конечно! По маршруту туристы выходят только на закрытых площадках в сопровождении экскурсовода.

Переключаем на сказку. Экотропа с белорусскими мифами, Кощеем Бессмертным и Бабой Ягой никого не оставит без волшебства. Здесь вас познакомят с Лесовиком, Болотником, Кикиморой и другими персонажами припятского Полесья. А на Новый год случаются чудеса.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Мы с вами попали в гости к Бабушке Ягусе. Ольга Пашук:

Мы попали домой, потому что каждая женщина в душе немного Яга. На данный момент Бабы Яги нет, потому что она на Лысую гору на шабаш улетела. А когда наши туристы зимой сюда приедут, Баба Яга с Кикиморой обязательно их встретят, обласкают. Если повезет, то даже не отберет.

Анастасия Макеева:

Есть на сказочной тропе и свой покровитель. Этому дубу-великану уже больше 300 лет. Испокон веков за помощью к нему приходили люди, и сейчас туристы загадывают свое самое сокровенное желание.

Если не повезло с погодой и увидеть лесных жителей не удалось, хотя такое случается редко, приятным бонусом станет контактный зоопарк. Здесь живет пушистое счастье. В программе забавная банда нутрий и кабанчиков, овечки Холли-Долли, грациозные лани, оленухи, птичий хор с фазанами и павлинами. А вот главную звезду – ручного оленя Кузю – пока лучше не тревожить. Гон – дело такое, гормоны бьют ключом. А после он просто милашка и с радостью попозирует вам для селфи.

Ольга Пашук:

У нас здесь лошадь полесской аборигенной породы. Это наш Диф и Лель – порода, которая практически исчезает, к сожалению, поэтому ее надо сохранять и защищать.

– А чем славится полесская аборигенная?

– Скорее выносливостью, потому что они небольшие. Это исконно полесская порода. Их в конце XX века было около 20 тысяч. Институт коневодства проводил тогда их изучение. Прогресс и механизация привели к тому, что количество их уменьшилось, потому что люди заменили лошадь на трактор.