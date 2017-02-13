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Около 100 иностранцев воспользовались возможностью посетить Беларусь без визы за сутки

13 февраля 2017 10:30
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Новости Беларуси. Около 100 иностранцев уже воспользовались возможностью посетить Беларусь без визы. Таков итог первых суток работы пункта пропуска в Национальном аэропорту «Минск», который первым встречает зарубежных гостей.

Приехать в Беларусь без визы на пять дней могут граждане 39 стран Европы, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Прежде всего это благоприятные в миграционном плане страны, с которыми тесно сотрудничает Беларусь. А среди тех, кто уже прилетел в нашу страны без визы, больше всего оказалось граждан Германии и Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм # Государственная политика

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