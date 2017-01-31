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Всемирная туристическая организация поддерживает решение Беларуси о введении пятидневного безвизового режима

31 января 2017 06:58
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Новости Беларуси. Рост экономики и создание новых рабочих мест. Всемирная туристическая организация поддерживает решение Беларуси об упрощении визового режима. По мнению международных экспертов, беспрепятственное посещение нашей страны для жителей 80 стран, благоприятно скажется не только на развитии туристической отрасли.

Безвизовый режим укрепит отношения между деловыми кругами, пойдет на пользу бизнесу и развитию экономики страны в целом.

Напомним, пятидневный безвизовый режим для иностранных граждан на территории Беларуси начинает действовать с 12 февраля. Он распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Обязательным условием безвизового посещения является прибытие в страну через Национальный аэропорт Минск, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Туризм

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