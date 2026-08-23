Названы наиболее популярные направления для турпоездок россиян осенью

Туроператор Fun&Sun (входит в Российский союз туриндустрии) поделился данными о самых востребованных маршрутах для осенних путешествий. В топе предпочтений российских туристов – традиционно теплые и живописные локации: Сочи, Анапа и Минеральные Воды, пишет ТАСС.

Примечательно, что рейтинг популярных направлений остается стабильным уже не первый год: тройка лидеров практически не меняется. При этом Сочи уверенно удерживает первенство: именно этот курорт чаще всего выбирают для поездки в бархатный сезон.

Не менее интересны и изменения в ценовой политике. По информации компании, в 2026 году средняя стоимость поездки по России осенью снизилась на 8 % в сравнении с прошлым годом. Особенно заметна корректировка цен на туры с перелетом: сейчас такой пакет в среднем обходится в 116 тысяч рублей – это примерно на пятую часть меньше, чем осенью 2025 года.

А вот при бронировании только отеля ситуация иная: здесь, напротив, зафиксирован небольшой рост цен: примерно на 3 %. В результате средний чек за проживание достиг 103 тысяч рублей.

Таким образом, предстоящий осенний сезон обещает быть привлекательным для путешественников: привычные южные направления остаются в центре внимания, а снижение стоимости комплексных туров делает отдых доступнее.

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