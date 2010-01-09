На Могилевщине прошли соревнования по зимней рыбалке

За звание лучшего в области боролись десятки рыбаков со всего региона.

Это только на первый взгляд кажется, что рыбалка — это пассивный вид спорта. На самом деле всё не так. Иногда первой поклёвки на морозе приходится ждать часами.

Игорь Куксенков к зимней рыбалке прикипел всей душой ещё в 18 лет. За это время на его счету были и рыболовные подъёмы — в виде хороших уловов, и провалы — под лёд. Но несмотря ни на что, порыбачить зимой все равно тянет.

Игорь Куксенков, участник соревнования:

Общение с природой — это всегда великолепно. Не сам факт поймать рыбу — пообщаться с природой.

Чигиринское водохранилище — излюбленное место проведения соревнований по зимней ловле на мормышку. Ежедневно здесь собирается не один десяток рыбаков. Но сегодня страсти на льду накались до предела. Ведь впереди — республиканский чемпионат. Поэтому профессионализм на льду пытались не только доказать, но и показать лучшие мастера рыболовного дела Могилевщины.

Андрей Беловешкин, участник соревнования:

Нужны и чуни хорошие, и валенки, носки вязаные. Вот если на остановке три часа простоишь в этих вещах, — такие и нужно брать на зимнюю рыбалку.

Но несмотря на экипировку сегодня хорошим клёвом рыба радовала не всех. Сказалась перемена погоды. Однако без улова не остался никто.

Андрей Каврижкин, главный судья соревнований:

Водоём замечательный, настроение отличное. Клёв не очень, но ведь мы не рыбу заготавливаем, а соревнуемся между собой.

Походная трапеза на природе — обязательный компонент любой рыбалки, независимо от поры года и погоды. Рыбаки — народ суеверный, поэтому в еде они видят ещё и философский смысл.

Сегодня не замерз никто — согревал рыбацкий азарт, и всех, кто прошёл два этапа соревнования, а это более 6 часов на морозе, можно по праву назвать лучшими.