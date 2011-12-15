Каминный, бальный и малый столовый залы Несвижского замка открылись для посетителей

Новости Беларуси. Минская область. В белом бальном зале с радзивилловских времен хорошо сохранились панели, колонны, лепнина по периметру потолка и над люстрами. Дополняет интерьер салонный гарнитур XIX века.В малом столовом зале воссоздали обстановку обеденной комнаты. А в каминном туристы смогут увидеть оригинальные камин, печь, деревянные панели на стенах. Впечатляет красотой и балочный потолок, под которым развешены цифровые копии портретов рода Радзивиллов. В этих залах готовится анимационная программа для детей и взрослых, приуроченная к Новому году.