Прямой эфир

Каминный, бальный и малый столовый залы Несвижского замка открылись для посетителей

15 декабря 2011 06:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Минская область. В белом бальном зале с радзивилловских времен хорошо сохранились панели, колонны, лепнина по периметру потолка и над люстрами. Дополняет интерьер салонный гарнитур XIX века.В малом столовом зале воссоздали обстановку обеденной комнаты. А в каминном туристы смогут увидеть оригинальные камин, печь, деревянные панели на стенах. Впечатляет красотой и балочный потолок, под которым развешены цифровые копии портретов рода Радзивиллов. В этих залах готовится анимационная программа для детей и взрослых, приуроченная к Новому году.
# Туризм # Несвижский замок

Другие новости рубрики

Все новости
13 декабря 2011 12:23

Канадцы раскрасили Ниагарский водопад

12 декабря 2011 08:48

Несвиж стал культурной столицей Беларуси 2012 года

06 декабря 2011 13:05

Проект «Мир от рассвета до заката. Минск» — документальный фильм, созданный минскими студентами