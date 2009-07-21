Как в Беларуси снять домик за городом на лето

При съеме жилья за городом у вас есть несколько вариантов: дача, сельский дом или коттедж.

Последние предлагают арендовать в основном на сутки. Неказистый сборно-щитовой дом в дачном поселке можно найти за 50-70 долларов в месяц. В среднем аренда дачи стоит около 150 долларов, у высококлассных коттеджей ценник иногда достигает 1-1,5 тысячи “зеленых”.



- Очень востребованы обустроенные дома в живописных местах, расположенные не дальше 30 км от МКАД, стоимость может достигать 600-700 долларов, но их не хватает, - рассказала Народной газете Ольга Денисевич, начальник отдела аренды одного из столичных агентств. - Сдаются либо дешевые, совсем простые, “нетоварные” дома, либо дорогое жилье. Цены на аренду упали: хозяева выставляют ценник из расчета на торг. Тех, кто сдает дачи за 700 долларов, можно “уломать” на 500. Одна из мер - сделать предоплату за весь сезон. Заплатив сразу за пару месяцев, сэкономите несколько десятков долларов.



Цена зависит от многих факторов, главный из которых - месторасположение.

К примеру, Логойское и Молодечненское направления (домики здесь бронируют с зимы) всегда популярны, их ценят за экологичность, за леса и водоемы. Правда, многие жители Минска выбирают направление в зависимости от места проживания, чтобы добираться быстрее, не наматывая километры на кольцевой - к примеру, обитателей Уручья больше устраивает московское направление.





Ситуация в регионах разная.

К примеру, в Витебске рекомендуют просто смотреть объявления, так как ни одно агентство города не оказывает услуг по аренде загородной недвижимости. Анализ газет показывает, что район Браслава - самый популярный.

В Гомеле иначе:



- Спрос на дачи небольшой, пять-десять желающих, - говорят риелторы одного из агентств. - В основном интересуются домами в 10-30 км от города, цены - долларов 100-150. Вообще, по сравнению с прошлым и позапрошлым годами рынок “ужался”: практически все имеют либо дачу, либо деревенский дом. А вот продажи, наоборот, активизировались: если раньше за тысячу долларов можно было найти хороший кирпичный дом, то теперь цены выросли.





По словам директора одного из минских агентств недвижимости Владимира Чернушевича, на июль приходится пик сделок купли/продажи загородной недвижимости.



- К этому периоду пересекаются интересы продавца и покупателя: первый видит, что заканчивается сезон, а второй, изучив рынок за несколько месяцев, готов принимать решение. Самые ходовые дачи стоят 20-30 тысяч. Процентов 90 всех заявок предполагают наличие рядом водоема, леса.



По словам Владимира Чернушевича, все популярнее становятся сельские дома, а не дачи. Люди ищут уединенности, поэтому заинтересованы в каком-нибудь домике на хуторе или отшибе, а не посреди поселка.



Некоторые риелторы считают, что сдавать дачу в аренду не лучшее занятие: прибыль небольшая, жестко привязана к сезону, к тому же жильцы могут основательно “разбить” домик.



По их мнению, постепенно эту рыночную нишу занимают агроусадьбы, в стране насчитывается уже около 250 хозяйств. Места в некоторых из них расписаны до начала осени. В основном отдыхающие арендуют их на выходные, но летом многие предпочитают обосноваться в них надолго.



