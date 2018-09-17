д. Весея и г. Слуцк (Минская область). Видео прислал Владимир Хворов

Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека. По словам А.Г. Лукашенко, «…она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других – кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь».
Свою небольшую лепту в эту работу решил внести Владимир Бойко. Многие случчане его знают как индивидуального предпринимателя, коллекционера антиквариата, мецената и спонсора многих проектов. Напомним, что наш сайт «Наследие слуцкого края» создан в 2012 году и содержится на его средства.
На этот раз Владимир Владимирович выступил в роли сценариста и режиссёра фильма о своём земляке и друге Станиславе Коршаке. Про творчество этого замечательного человека, поэта, композитора и исполнителя песен мы писали ни раз. О его малой родине д. Весея и о городе Слуцке рассказывает этот небольшой фильм. Он приурочен к важной вехе в жизни артиста – в ноябре этого года Станислав Иванович будет праздновать 55 летний юбилей. Фильм пронизан любовью героя фильма к родному краю, его людям, истории и традициям, впрочем, как и всё творчество Станислава Коршака…
В планах старых друзей – организовать творческую встречу артиста со школьной молодёжью деревни Весея с показом этого фильма. Возможно, поступят приглашения и от других поклонников творчества этого самобытного артиста – он всегда открыт для общения.