д. Весея и г. Слуцк (Минская область). Видео прислал Владимир Хворов

Малая родина имеет особое значение в судьбе каждого человека. По словам А.Г. Лукашенко, «…она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других – кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь».

Свою небольшую лепту в эту работу решил внести Владимир Бойко. Многие случчане его знают как индивидуального предпринимателя, коллекционера антиквариата, мецената и спонсора многих проектов. Напомним, что наш сайт «Наследие слуцкого края» создан в 2012 году и содержится на его средства.