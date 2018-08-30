д. Большие Ситцы, Докшицкий р-н (Витебская область). Видео прислала Татьяна Скакун

﻿﻿О пятисотлетнем дубе в деревне Ситцы написал балладу Пятрусь Бровко. Увековечил историю о непокоренном оркестре. Пленные музыканты во времена войны отказались играть музыку во славу фашизма. За это их расстреляли. Дуб это помнит. У него тоже есть раны. Но многие пары приходят сюда, чтобы произнести под кроной дуба клятву в любви. Надеются, что их родовое дерево будет таким же крепким и ветвистым. Почтенный возраст – 5 веков. Говорят, в тени этого Великана отдыхал Тадеуш Костюшко. Нынче окольцевать руками ствол под силу лишь 9 взрослым.



В парк, где растёт этот памятник природы, ведут и следы известного ученого: геолога, географа, этнолога национального героя Чили – Игнатия Домейко. Его именем названа малая планета и минерал. В Ситцах в то время обосновались близкие родственники Домейки. Если повезет, здесь можно найти черепицу с фамильным оттиском. Черепицы осталось немного: разбилась, разобрали на сувениры. О былом величии усадьбы, что славилась своей оранжерей и диковинными фруктами, парком с живописными аллеями напоминает массивная каменная изгородь. Остались четыре колонны бывшей усадьбы и въездная брама с винтовой лестницей. Часы на браме били на всю округу и являлись единственным источником точного времени. Призывали к обеду, к молитве. Если на часах полдень, то молитву повторяли 12 раз. Пропорционально стрелкам на циферблате.



Сейчас в парке властвует природа. Она потихоньку разрушает историю. Но уникальность места продолжает проявляться в других символах. В минувшем году, напротив церкви на пне спиленного дерева проявился образ, который своим очертанием напоминает икону божьей матери с младенцем. 105-летняя церковь также обладает весьма интересной историей. Только о колоколах можно говорить часами. О них даже снят фильм.