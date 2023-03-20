«Бумажная фабрика для Добруша – жемчужина истории». Побывали на производстве известного предприятия

В XVIII веке в Добруше процветала канатная и парусиновая фабрики. И все же расцвел и похорошел город вместе с бумажной фабрикой в XIX веке.

Анастасия Макеева, корреспондент:

С виду он напоминает настоящий замок. Знакомьтесь, ветеран труда, промышленный гигант и, конечно, сердце города – бумажная фабрика. Только представьте, этой кирпичной кладке уже больше 150 лет!

Александр Мартынов, заместитель директора по общим вопросам Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:

Бумажная фабрика для Добруша – это жемчужина истории. Если посмотреть на эту архитектуру, она действительно красивая, запоминающаяся, неповторимая. Стиль неоготики, модернизма. Я думаю, что тут вокруг были заводы по производству кирпича, поскольку залежи глины очень большие. Быть фабрике в богатом древесиной крае сам Бог велел. Идея направить природу в нужное русло родилась у владельца гомельского имения генерал-фельдмаршала графа Ивана Федоровича Паскевича. Но воплотил в жизнь уже его наследник – светлейший князь Варшавский, граф Федор Иванович Паскевич Эриванский. Именно он в 1870-м основал писчебумажную фабрику и ввел в эксплуатацию цех по производству древесной массы. Уже через пару лет наладили производство оберточной бумаги для упаковки сахара и табака, «спичечной» для этикеток, писчей, печатной и газетной. Успех не заставил себя ждать. Фабрика стала флагманом в Российской империи, на промышленных выставках была удостоена права помещать на своих изделиях государственный герб. По техническому оснащению не уступала Западной Европе.

Александр Мартынов:

Если говорить про оборудование бумагоделательное, то оно было закуплено в Англии и на выставке в Вене. Впервые в Беларуси в 1889 году именно здесь была установлена электростанция – гидроэлектростанция. Вырабатываемая электроэнергия шла на производственные цели. Фабрика является не только историко-культурной ценностью второй категории, но и действующим производством. За трудовые достижения коллектив был награжден почетным званием – Герой Труда.

Отдельное государство. Промышленная революция дала старт городу. При предприятии появляются больница, аптека, школы, баня, любительский оркестр, певческий хор, пожарное депо. Активно строят жилье для рабочих. Кстати, на улицах Паскевича, Гагарина и Советской можно залюбоваться старинными домиками заводчан. Появлялись целые районы, как «Антоновка» и «Коммуна». Разглядеть их можно в краеведческом музее на оригинальном плане фабричных земель. Многие жители находят фамилии своих дедов и прадедов. Здесь даже можно заглянуть к ним в гости. В интерьерах антикварные вещи добрушан и приезжих инженеров, у которых, кстати, была телефонная связь.

Анастасия Макеева:

Вот благодаря таким старинным газетам мы можем махнуть в конец XIX – начало XX.

Александра Шпакова, директор Добрушского краеведческого музея:

Здесь представлен интерьер более обеспеченных горожан. Жилье строилось как для обычных рабочих, так и для руководства фабрики. Здесь можно видеть, что заработок был достаточно высоким у работников, потому что они могли позволить себе иметь личный фотоаппарат, часы с кукушкой, предметы музыкального характера. У кого-то была виолончель, у кого-то контрабас, пианино. В доме управляющего бумажной фабрикой того времени можно было и сыграть свадьбу, и сфотографироваться на память, и провести какой-то бал. Здание краеведческого музея также фабричная реликвия. Оно появилось благодаря княгине Ирине Паскевич в 1910-м году. Здесь была школа, где обучались дети заводчан. Предполагают, что архитектором стал талантливый Станислав Шабуневский. Напротив школы по инициативе управляющего Антона Стульгинского были открыты ремесленные классы имени Александра II. Там готовили столяров, сапожников, слесарей, кузнецов, переплетчиков, текстильщиков. Инфраструктура на 10.

Александр Мартынов:

Мы с гордостью называем себя бумажниками. В дореволюционное время тут работало 1 400 человек. Затем производство развивалось, расширялось, уже перед ВОВ здесь работало 3 000 человек. Каждый четвертый добрушанин так или иначе связан с фабрикой, то ли его дедушка, то ли мать, то ли еще кто-то из родственников здесь работал. Анастасия Макеева:

Неспроста за нами находится товарищ Ленин, и это учиться, учиться и еще раз учиться, и вот добрушские сшыткі – учились наши бабушки, мамы и новое поколение тоже. Наверное, символ этой фабрики.

Александр Мартынов:

В сентябре этого года мы отмечаем 100-летие, когда впервые в Беларуси именно здесь, в Добруше, в этих цехах были выпущены первые школьные тетради. В советское время каждый седьмой школьник писал на школьной тетради, сделанной в Добруше. Мечтали побывать в цехах? Вот вам пропуск в мир промышленного туризма. Сегодня о Добруше знают от Европы до Южной Америки. Здесь производят более 100 видов товаров. Бумага чертежная, гофрированная, обойная. Мелованный трехслойный картон на постсоветском пространстве не делает больше никто. Многолетний опыт и новейшие технологии – вечный двигатель. Анастасия Макеева:

У вас здесь такой раритет, как в лучших домах Парижа.

Александр Мартынов:

Это действительно раритет. Это винтовая лестница из чугуна, может, по ней и ходил Паскевич, и директор Стульгинский. Таких лестниц сейчас нигде не делают. По моей информации, в стране всего 2-3 таких. В местном музее можно узнать, как создается бумага от «А» до «Я» и пройти по следам стахановцев. На этой линии в 1950-60-х выходили в свет горяченькие сшыткі. Трудились в 3 смены, чтобы обеспечить весь Советский Союз.

Александр Мартынов:

Проходит бумага, на нее наносится соответствующая линейка или клеточка в зависимости от производственной программы, дальше происходит скрепление на скобу, на обложки наносится соответствующая информация. И вот такой полуфабрикат, называемый лаген, выходит на финише данного агрегата. Далее идет разрезание данного лагена на 4 тетради, таким образом мы получаем наши легендарные сшыткі, где наши дети могут писать. Филигранно. Следующая остановка – типография. Рабочее место наборщика. Разнообразные шрифты набираются в матрицу, рождается текст. Кстати, в былые времена заводчане выпускали свою газету «Бумажник».