Взвейтесь кострами: все ли огнетушители способны справиться с огнем?

10 марта у нас маленький юбилей – 700 выпуск. И конечно хотелось бы рассказать о чем-нибудь светлом, радостном, праздничном. Но увы. Проблемы настигают людей всегда и везде. Поэтому обратимся к суровой жизненной прозе почти 15 летней давности…

Александр Лекарствов:

Недавно я стал свидетелем неприятной ситуации. В пробке у соседской машины из-под капота вдруг повалил белый дым. Владелец автомобиля выскочил и попытался погасить пламя огнетушителем, но он не сработал. Ему пытались помочь другие водители, но и их огнетушители мало помогли. Что же это происходит такое!?

На этой пламенной ноте и позвольте перейти к основной части нашего материала, посвященного современным бытовым огнетушителям. Идея в следующем. Приобретаем имеющиеся в торговле бытовые огнетушители и путем практического сравнения определяем их эффективность.

Столичные автомагазины с их ценовой политикой интересуют нас чисто теоретически. Народ предпочитает рынки. Последние ассортиментом не балуют. Что мы имеем: 6 огнетушителей из России, Беларуси, Италии, России, Польши и вновь из России.

Наш эксперимент мы с большим удовольствием провели бы посредством поджога автомобиля. Но к сожалению желающих не нашлось.

Отъехав подальше от города и недремлющего ока пожарных служб, мы совершаем акт ритуального поджога автопокрышки. Скоро она разгорается до нужной кондиции. Можно тушить.

Первым свои способности должен показать отечественный огнетушитель ОП-1/б/. Выполняем все позиции инструкции: срываем чеку, взводим рукоятку..., взводим рукоятку... рукоятку взводим...

Ничего не получается. Огнетушитель безмолвствует и функционировать отказывается.

Резюме. Имея в салоне автомобиля, гараже, кухне, сарае подобное чудо техники, вы рискуете не только своим имуществом, но и жизнью.

Почему не сработал отечественный огнетушитель разберемся позже, а пока переходим к испытанию следующего образца. Российского. ОП-1 /б/13Б. Ох несчастливая эта цифра «13». В соответствии с инструкцией ударяем головкой огнетушителя по твердой поверхности. По идее, после удара должна появиться струя. Но огнетушитель ведет себя словно пионер на допросе, то есть не издал ни звука и все содержимое оставил при себе. Это совсем не смешно, особенно когда горит ваш автомобиль или квартира.

Может быть с помощью итальянского огнетушителя, мы сможем если не погасить огонь, то хотя бы сбить пламя. Прежде чем перейти к проверке огнетушителя из солнечной Италии, позвольте небольшое лирическое, точнее литературное отступление. Изучаем инструкцию: «Нетокснчен, безвредная для природь, неловека и жнвотньх. Откроите крышку Без усиля. Нажмите силно н а головте струю внаправлении огня. Внимание! Непеите, пзБегаите попадания в глаза. Берегите подальше от детеи».

О чем эта инструкция говорит? Во-первых, о радикальном неуважении к нашему языку. Во вторых, что же они там в Италии о нас думают. «Не пеите!» - заботливо предупреждает производитель. Ну да леший с ним, с неуважением, лишь бы тушил, гасил, мочил, поливал... Увы, струя извлекаемая из итальянского продукта уступала по силе струе извлекаемой из бронзовой пиписки мальчика в Александровском сквере. Этим, с позволения сказать огнетушителем, можно тушить разве что газеты в почтовых ящиках. Но уж никак не автомобили и мебель.

А что братья-поляки? Чем порадуют. Зашипит ли их агрегат? Укротит ли бушующее пламя? «Гасница» не побоялась назвать точный адрес производителя, но инструкция имеется только на польском языке. Как говорится: «Да здравствует великий польский шипучий язык!». Наконец-то некое подобие тушения. Эффект какой-никакой, а есть. Через 3 секунды 10 долларов вылетают в окружающую среду. Резюме. Если возгорание только-только началось, то с помощью «Гасницы» очаг можно успешно ликвидировать. Если огонь разошелся не на шутку, то, конечно, однолитровым огнетушителем не обойдешься. Но в целом оценка положительная.

Следующий огнетушитель фактически российская поллитровка - ОП-1/6/0,5. Кстати, только наш человек услышав слово «пол-литра» не станет спрашивать пол-литра чего? Действуем строго по инструкции. Через пару секунд жалкое шипение и не менее жалкие испражнения констатируют смерть огнетушителя. Внутри еще есть граммов 400 жидкости. Но, похоже, извлечь ее уже не удастся никогда. С таким огнетушителем не страшно разве что на дрейфующей льдине.

Последняя надежда на ОАО «Пожаротехника»... Наконец-то случилось то, что по идее должно было случиться 20 минут назад. Мощная струя белого облака с чувством бьет по бушующему пламени и очаг возгорания подавлен. Как подавлены и наши чувства. Во-первых не у каждого из нас дома или в автомобиле есть сразу шесть огнетушителей, которые можно поочередно использовать. Во-вторых, за 20 минут от автомобиля остался бы обгоревший остов. А от квартиры ключи и перила от балкона.

Ну а теперь мы пройдемся по следам потухших огнетушителей. Попробуем разобраться что, собственно, происходит в нашем отечестве с огнетушителями. Ответ на этот вопрос мы отправились искать в недра Предприятия противопожарных работ. Даже профессиональный зарядчик огнетушителей Юрий Закурдаев несказанно удивился, разобрав не сработавший тестовый огнетушитель из Беларуси ОП-1.

Во-первых в механизме отсутствовала капсула с углекислым газом, во-вторых не было пружины, в-третьих отсутствовал шток, пробивающий капсулу, в-четвертых, вместо противопожарной смеси огнетушитель был наполнен неким строительным материалом типа цемент.

Купленный на рынке за 5 долларов, так называемый, огнетушитель являл собой емкость с цементом!

И ведь самое печальное, что и претензии предъявить некому. Товар однозначно производился где-то в пуховичских болотах и никакого отношения к ВЗЭП не имел.

Огнетушители попали в перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации еще в 1997 году. И за их продажу без сертификата соответствия виновные лица несут ответственность. То есть их должны штрафовать, лишать премиальных и т.д. Торговля, а с нею и многочисленные контролирующие организации работают под девизом: «Гори оно все синим пламенем»!