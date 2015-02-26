Тема Великой Отечественной Войны в современной белорусской литературе

Интерес к военной тематике у белорусских читателей никогда не спадает, ведь Беларусь неоднократно становилась ареной боевых действий. И поэтому неудивительно, что ежегодно на полках книжных магазинов появляются новые книги о войне. Нынешний год не стал исключением.

В книге «Военная символика белорусов» проведён анализ отечественной символики. Здесь автор знакомит читателя с белорусской военной историей через флаги, боевые знамена и мундиры.

Нельзя не отметить, что в последнее время в нашем обществе резко возрос интерес к теме Первой мировой войны. Поэтому неудивительно, что книги на такую тематику сегодня пользуются большим спросом.

Подрастающее поколение просто обязано интересоваться прошлым нашего государства и знать о тех, кто мужественно защищал нашу родину.

И как ни странно, делать это можно не только с помощью учебников по истории, но и художественной литературы.

Узнать всю правду о войне молодому поколению помогут книги «Дело чести» и «Война глазами ребёнка».

Несмотря на то, что до празднования великой победы остаётся несколько месяцев, литература, посвящённая данной тематике, стала появляться на полках книжных магазинов еще в прошлом году.

Одна из книжных новинок, которая уже успела завоевать большую популярность среди читателей, - это «Беларусь в годы Великой Отечественной войны».