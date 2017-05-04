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Руслан Алехно разыграет суперпризы 32-го тура игры «Удача в придачу» 6 мая

04 мая 2017 08:24
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Для самых удачливых белорусов эти майские праздничные дни станут особенно значимыми. Ведь уже в эту субботу «Евроопт» разыграет среди участников 32 тура игры «Удача в придачу» денежные сертификаты на общую сумму в эквиваленте 100 тыс. долларов., 76-ой, 77-ой и 78-ой автомобиль и 12-ую квартиру в Минске около Минск-Арены. А ещё своих обладателей найдут 40 путёвок на двоих в Грецию.

6 мая в 13:20 всех посетителей ТЦ «Е-Сити» на улице Денисовская, 8 ждёт зажигательное шоу. А суперпризы разыграет популярный певец и музыкант, любимец белорусской и российской публики – Руслан Алехно.

# Фотофакт # Продукты питания # Руслан Алехно

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