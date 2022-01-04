«Здесь соревнуются все сильнейшие белорусские лыжники». Как проходит этап Кубка Восточной Европы в Раубичах?

Новости Беларуси. Раубичи принимают этап Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам. Несмотря на совсем не зимнюю погоду за окном, речи об отмене или переносе старта, в отличие от немецкого Оберхофа, не было, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Данный турнир прочно вписался в международный календарь и занял свою нишу. Едут в Беларусь те, кто по разным причинам не участвует во флагманском «Тур де Ски». У нас же можно обкатать молодежь и получить недостающий международный опыт. Впрочем, не стоит забывать, что 2022 год – олимпийский. А потому свое мастерство демонстрировали и сборники. Причем не только наши. Добротную команду привезли россияне. Поэтому погоняться было с кем.

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Этот этап Кубка Восточной Европы является одним из этапов подготовки к Олимпийским играм. Здесь соревнуются все сильнейшие белорусские лыжники, и очень серьезную конкуренцию нашим составляют лыжники Российской Федерации. Наверное, до пика готовности у нас еще немножко есть времени, но вообще, сборная в целом неплохо готова, будем сейчас шлифовать состояние и готовиться к Олимпийским играм, непосредственно к атлету в Пекин.