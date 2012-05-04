За забитую белорусами победную шайбу на чемпионате мира или «сухой» матч одна из детских хоккейных школ Беларуси получит 50 млн рублей

Сборная Беларуси начинает выступление на чемпионате мира по хоккею, который стартует в Финляндии и Швеции. Сегодня в матче предварительного этапа наша дружина сыграет с действующими чемпионами – финнами.

Перед белорусской командой поставлена задача попасть в восьмерку сильнейших. Кроме того, Президентский спортивный клуб продолжит проект, начатый на предыдущих первенствах планеты. В этот раз одна из детских хоккейных школ Беларуси получит 50 миллионов рублей за забитую белорусами победную шайбу на чемпионате мира или сухой матч, проведенный голкипером нашей команды.

Букмекеры уже принимают ставки на победителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.