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Шиманович вышла в 1/8 теннисного турнира BTA-125 в Стэнфорде

15 августа 2023 13:51
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Белорусская теннисистка Ирина Шиманович успешно вышла в 1/ 8 финала турнира категории ВТА-125 в Стэнфорде, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Шиманович вышла в 1/8 теннисного турнира BTA-125 в Стэнфорде-1

В матче первого круга наша спортсменка обыграла представительницу Великобритании Хизер Уотсон – 6:2, 6:4. За выход в четвертьфинал чемпионата Шиманович поспорит с черногорской теннисисткой Данкой Ковинич. Старт поединка ориентировочно назначен на сегодня, 15 августа, в 23:00 по Москве.

# Теннис # Фотофакт

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