Азаренко и Саснович выступят в основной сетке теннисного турнира в Цинциннати

Свой поединок первого круга проведет 18-я в мировом рейтинге Виктория Азаренко. Противостоять ей будет чешская спортсменка Барбора Крейчикова, 11-я в мире. Стартует в основной сетке и наша Александра Саснович. Ей предстоит сыграть против китаянки Жен Синьвень. Старт матчей с участием белорусок запланирован в одно время. Обе дуэли начнутся сегодня, 15 августа, не ранее 19:30 по МСК. Отметим, вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Цинциннати со второго раунда.