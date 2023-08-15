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Азаренко и Саснович выступят в основной сетке теннисного турнира в Цинциннати

15 августа 2023 13:57
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Сразу две белоруски сегодня выступят в основной сетке теннисного турнира в Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Азаренко и Саснович выступят в основной сетке теннисного турнира в Цинциннати-1

Свой поединок первого круга проведет 18-я в мировом рейтинге Виктория Азаренко. Противостоять ей будет чешская спортсменка Барбора Крейчикова, 11-я в мире. Стартует в основной сетке и наша Александра Саснович. Ей предстоит сыграть против китаянки Жен Синьвень. Старт матчей с участием белорусок запланирован в одно время. Обе дуэли начнутся сегодня, 15 августа, не ранее 19:30 по МСК. Отметим, вторая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление в Цинциннати со второго раунда.

# Теннис # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Арина Соболенко # Фотофакт

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