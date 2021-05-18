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Вырвала 55 кг, толкнула 65. Мария Маркович – чемпионка Беларуси по тяжёлой атлетике

18 мая 2021 16:11
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Новости Беларуси. Чемпионкой Беларуси по тяжелой атлетике в наилегчайшем весе до 45 килограммов у женщин стала Мария Маркович, по сумме двоеборья девушка подняла 120 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Мария в первом упражнении вырвала 55 килограммов, толкнула 65.

Вырвала 55 кг, толкнула 65. Мария Маркович – чемпионка Беларуси по тяжёлой атлетике-1

В весовой категории до 49 килограммов победила также представительница из Минска Александра Отченашко, девушке покорились в сумме 151 килограмм.

Вырвала 55 кг, толкнула 65. Мария Маркович – чемпионка Беларуси по тяжёлой атлетике-4

В вечерней программе участники разыграют два комплекта наград: и мужчины, и женщины выступят в весовой категории до 55 килограммов. Напомним, чемпионат страны принимает Гродно, данный старт является одним из заключительных этапов отбора на Олимпийские игры.

# Тяжелая атлетика # Мария Маркович # Александра Отченашко # Фотофакт

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