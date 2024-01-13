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ВК «Шахтёр» проиграл «Зениту» в российской Суперлиге

13 января 2024 16:26
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Волейболисты солигорского «Шахтера» потерпели поражение в матче российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

ВК «Шахтёр» проиграл «Зениту» в российской Суперлиге-1

Сегодня, 13 января, команда Виктора Бекши на выезде встречалась с «Зенитом» из Казани. В первом сете была равная игра, но в концовке партии сильней оказались хозяева – 26:24. Второй и третий сеты также завершились в пользу «Зенита» – 25:14 и 25:20. Следующий поединок «горняки» проведут 17 января в Кемерово против местного «Кузбасса».

# Волейбол

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