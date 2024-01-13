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Белорусская теннисистка Вера Лапко объявила о завершении карьеры

13 января 2024 14:03
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Новости Беларуси. 25-летняя белорусская теннисистка Вера Лапко объявила о завершении карьеры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусская теннисистка Вера Лапко объявила о завершении карьеры-1

Спортсменка является победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии 2016 года в одиночном разряде, финалисткой Открытого чемпионата США – 2014 и Уимблдона – 2015 в парном. Некоторое время белоруска возглавляла юниорский рейтинг.

Во взрослой карьере у Лапко семь побед на турнирах Международной федерации тенниса, а также участие в основной сетке на турнирах «Большого шлема».

# Теннис # Вера Лапко

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