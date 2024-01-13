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Хоккеисты «Динамо-Шинника» крупно проиграли «Атланту» в МХЛ

13 января 2024 14:03
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Хоккеисты «Динамо-Шинника» провели повторный матч против «Атланта» в рамках выездной серии МХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты «Динамо-Шинника» крупно проиграли «Атланту» в МХЛ-1

Напомним, накануне «бобры» праздновали победу со счетом 4:3. Сегодня, 13 января, удача сопутствовала уже соперникам, у них получилось взять реванш. Наши парни сумели забросить дважды, но на это оппоненты нашли убедительный ответ. Они поразили ворота динамовцев 7 раз и нанесли нашей дружине разгромное поражение – 2:7. В составе белорусской дружины голами отметились Николай Салыго и Матвей Шидловский.

# Хоккей

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