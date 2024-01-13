Хоккеисты «Динамо-Шинника» крупно проиграли «Атланту» в МХЛ

Напомним, накануне «бобры» праздновали победу со счетом 4:3. Сегодня, 13 января, удача сопутствовала уже соперникам, у них получилось взять реванш. Наши парни сумели забросить дважды, но на это оппоненты нашли убедительный ответ. Они поразили ворота динамовцев 7 раз и нанесли нашей дружине разгромное поражение – 2:7. В составе белорусской дружины голами отметились Николай Салыго и Матвей Шидловский.