Гомельский ВРЗ стал первым финалистом розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

Могилев принимает решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 13 января в первом полуфинальном поединке спортсмены гомельского ВРЗ были сильнее нынешних обладателей Кубка страны – команды «Столица».

Первый период остался безголевым, а во втором гомельчане вышли вперед усилиями Евгения Клочко. Под занавес противостояния Алексей Пинчук и Юрий Дегтяренко установили окончательные цифры на табло 3:0 в пользу ВРЗ.

В эти минуты «Минск» встречается с оршанским «Витэном». Обладатель Кубка страны станет известен уже завтра.