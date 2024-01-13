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Гомельский ВРЗ стал первым финалистом розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

13 января 2024 14:04
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Могилев принимает решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 13 января в первом полуфинальном поединке спортсмены гомельского ВРЗ были сильнее нынешних обладателей Кубка страны – команды «Столица».

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу-1

Первый период остался безголевым, а во втором гомельчане вышли вперед усилиями Евгения Клочко. Под занавес противостояния Алексей Пинчук и Юрий Дегтяренко установили окончательные цифры на табло 3:0 в пользу ВРЗ.

В эти минуты «Минск» встречается с оршанским «Витэном». Обладатель Кубка страны станет известен уже завтра.

# Футбол Беларуси

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