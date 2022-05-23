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Белорусская федерация футбола представила новую форму национальной сборной

23 мая 2022 20:16
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Новости Беларуси. Белорусская федерация футбола представила новую форму национальной сборной, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первые матчи в этой экипировке наша команда проведет в сентябре 2022 года.

Белорусская федерация футбола представила новую форму национальной сборной-1

Дома белорусские футболисты будут играть в майках гранатово-красного цвета с широкой вертикальной полосой по центру, внутри которой изображен мятно-зеленый орнамент. Домашний комплект завершается гранатово-красными шортами с мятно-зеленой окантовкой и гетрами того же цвета.

Белорусская федерация футбола представила новую форму национальной сборной-4

Выездная футболка имеет мятно-зеленый основной цвет с тем же графическим эффектом.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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